الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع لجنة "الأم المثالية" في السويس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس اجتماع اللجنة المسئولة عن اختيار الأم المثالية، بحضور النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ.

اجتمعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس أميمة رفعت، بأعضاء اللجنة المسئولة عن اختيار الأم المثالية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية.

وقالت "رفعت" إن أطياف مختلفة شاركت في اجتماع اللجنة لاختيار الأم المثالية 2024 على مستوى محافظة السويس تمهيدًا للتصعيد على مستوى الجمهورية.

وأضافت، أن من بين الجهات والأطياف التي شاركت في الاجتماع إدارة الأسرة والطفولة،
الأزهر، الكنيسة، الإعلام، البحوث الاجتماعية والجنائية، الثقافة، مكافحة المخدرات، شركة موانى دبى، الشئون القانونية، مؤسسة ابدأ، جمعية صناع الحياة، رئيس الجامعة، التمكين الاقتصادى، اعلام مديرية التضامن الاجتماعى، إدارة الأربعين الاجتماعية، إدارة الجناين الاجتماعية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة السويس النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ، إنه سعيد بالتواجد في هذا الاجتماع لاختيار الأم المثالية لمحافظة السويس وتصعيدها للمنافسة مع الأمهات اللاتي تم اختيارهن من جميع محافظات مصر للمنافسة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية. 

وأوضح "خشانة" أن كل الأمهات مثاليات ولقب أم في حد ذاته تكريم عظيم، مشيرًا إلى أن خلف كل أم قصة كفاح تؤهلها لأن تكون أمًا مثالية.

 

فحص ودراسة حالات الأمهات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية

 

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، قد بدأت الخميس الماضي، فحص ودراسة حالات الأمهات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية.

وقالت أميمة رفعت، إن فحص الأوراق المقدمة يتم أولًا بأول للعام 2024، حتى يتم الاختيار المراكز المختلفة في الوقت الذي يتم فيه استقبال أوارق التقديم حتى نهاية المهلة المقررة في 24 يناير الجاري.

الأم المثالية اختيار اجتماع لجنة السويس

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فحص أوراق المتقدمات لمسابقة الأم المثالية في السويس

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