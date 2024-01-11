الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص أوراق المتقدمات لمسابقة الأم المثالية في السويس

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، فحص ودراسة حالات الأمهات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية.

وقالت أميمة رفعت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي أولًا بأول للعام 2024، حتى يتم الاختيار المراكز المختلفة في الوقت الذي يتم فيه استقبال أوارق التقديم حتى نهاية المهلة المقررة في 24 يناير الجاري.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في محافظة السويس، أنه يجري فحص ودراسة ومراجعة ملفات الأمهات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2024، حتى الآن كي يتم تصفية الملفات واختيار ترتيب المراكز بين المتقدمات.

وأوضحت رفعت، أنه جارٍ مراجعة الأوراق ودراسة الحالات لـ35 حالة هن المتقدمات لمسابقة الأم المثالية حتي الان من خلال اللجنة التي شكلتها المديرية لهذا الغرض.

وأشارت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، أنه يجري قبول الطلبات حتى نهاية الفترة المحددة للتقديم للمسابقة حتى 24 يناير الجاري.

وكانت مديرية التضامن بمحافظة السويس، قد بدأت تلقي أوراق التقديم لمسابقة الأم المثالية يوم 19 ديسمبر الماضي وتلقت حتى الآن ملفات 35 من الأمهات المرشحات لخوض المسابقة في السويس.

التضامن الاجتماعي التضامن الأم المثالية فحص

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