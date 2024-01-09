رئيس جامعة السويس: أحرص على متابعة العملية الامتحانية عن قرب

قال رئيس جامعة السويس، الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، إنه يحرص على متابعة الامتحانات عن قرب، ليتمكن من قياس مستوى الامتحانات ومدى تفاعل طلبة وطالبات الجامعة.

جاء ذلك خلال الجولة التي شهدتها جامعة السويس، التي تفقد خلالها رئيس الجامعة سير العملية الامتحانية.

وبدأت صباح اليوم فعاليات الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بجامعة السويس، وقد حرص الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، على متابعة العملية الامتحانية لبعض الكليات.

جولة رئيس الجامعة

واستهل حنيجل جولته بمتابعة امتحانات كلية التربية، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور إيهاب شحاتة، عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتجول رئيس الجامعة في عدد من اللجان الامتحانية، واستطلع بعض الأوراق الامتحانية، وذلك للتأكد من مطابقتها معايير الجودة، مستفسرًا من بعض الطلاب عن مدى ما توفره الكلية من إمكانات لأجل خروج الامتحانات على الوجه الأمثل.

ووجّه "حنيجل" بضرورة توفير الأجواء المثالية لراحة أبنائنا الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة التزام الجميع بكل التعليمات المتعلقة بالامتحانات.

وفي نهاية جولته، وجّه "رئيس الجامعة" التحية لإدارة الكلية على ما تبذله من جهد لتنظيم الامتحانات، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تتابع على مدار الساعة كل خطوات الامتحانات بمختلف الكليات لأجل تذليل أي صعوبات أو مشكلات قد تحدث.