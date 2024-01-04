رئيس جامعة السويس يفتتح المؤتمر الأول لمدن القناة لجراحي التجميل بكلية الطب

افتتح الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، اليوم، المؤتمر الأول لمدن القناة لجراحي التجميل بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحي التجميل، وباشراف أ.د. سعيد حامد عبادي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الطب، بحضور أ.د. لواء عاطف إمام، سكرتير الجمعية المصرية لجراحي التجميل، رئيس المؤتمر أ.د. يوسف صالح، سكرتير المؤتمر أ.د.اشرف حسين.

كلمة رئيس الجامعة

وألقى رئيس الجامعة، كلمة في جلسة الافتتاح أعرب فيها عن سعادته لتواجده في افتتاح المؤتمر، مشيرًا إلى أن الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالصحة الذي يظهر جليًا من خلال عدد من الإجراءات غير النمطية والمشروعات الضخمة التي تستهدف توفير المستوى المناسب من الرعاية الصحية، سواء من خلال المبادرات الرئاسية، أو عمليات الاحلال والتجديد والانتشار الأفقي والرأسي لمختلف المؤسسات الصحية، هذا الأمر يضع على كاهل الجامعة دور مهم جدًا يتمثل في ضرورة دعم وتشجيع مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية نظرًا لأهمية مما تقدمه هذه اللقاءات من أهداف أهمها الحرص على تطوير الثقافة الطبية، والعمل على اكتساب كل ما هو جديد من العلوم الطبية، كما أنها تحمل أهمية كبيرة في التبادل الفكري بين جميع العاملين في المجال الطبي، بجانب معرفة المزيد من الأساليب الحديثة والمهارات والخِبرات الخاصة بالآخرين.

وأوضح حنيجل، أن هذه الأهداف دومًا ما يتم التأكيد عليها قِبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يقدم الكثير من الدعم اللا متناهي لكل مؤسسات الوزارة لا سيما قطاع المستشفيات الجامعية.

ثم دعا رئيس الجامعة، الحضور من ضيوف الجامعة إلى ملاحظة كلية طب السويس تعد من حيث البنية الأساسية أحد أجمل وأحد الأيقونات الأكاديمية في مصر، وإذا أضيف إلى ذلك المستشفى الجامعي فستدخل المستشفى الخدمة لتقدم خدمات صحية للمجتمع السويسي، حيث تُقام على مساحة 42 ألف متر، ويضم 17 عيادة خارجية، و15 غرفة عمليات (13 غرفة عمليات و2 مناظير)، و260 سريرًا للإقامة، كما يوجد 26 سريرًا للطوارئ، و22 سريرًا للغسيل الكلوي، و23 سريرًا للعناية المركزية، و25 حضانة و6 معامل تحاليل، و6 غرف تحاليل.

وأكد رئيس الجامعة، أن ذلك سيمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية لخدمة المواطنين، والعملية الأكاديمية والبحثية في لكافة منسوبي الكلية، مؤكدا على ثقة سيادته في أن هذا المؤتمر سيكون بلا شك إضافة إيجابية متميزة لهذا الصرح المتميز.

وفي كلمته، رحب سعيد حامد عبادي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الطب برئيس الجامعة، والحضور من ضيوف الجامعة، معربًا عن سعادته الشخصية لاستضافة كلية طب السويس لهذا المؤتمر لمدن القناة، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الحدث تأتي من كونه مؤتمر متخصص في الجراحة.

كما أشاد عبادي، باختيار موضوع المؤتمر الذي يركز على كيفية التعامل مع الجروح فيما يتعلق بتجميلها نظرا لأهمية هذا الموضوع لكل من الطبيب والمريض، وقد نوه نائب رئيس الجامعة، بأن أهمية هذا الحدث أيضا تأتي من تزامنه مع تخريج أول دفعة من طلاب الكلية هذا العام.