الأربعاء 10 يناير 2024
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"حنيجل" يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات كلية هندسة البترول والتعدين برفقة الأستاذ الدكتور عز الدين حسيني جاد ،القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقبالهم أ.د. عصام أحمد عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وتجول رئيس الجامعة في بعض اللجان الامتحانات، حيث تحدث مع بعض الطلاب مستفسرًا عن مدى توفير كافة الإمكانيات لراحتهم وتوفير المناخ المثالي للعملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام من الجميع بالقواعد المنظمه للامتحانات حتى تخرج على الوجه الأكمل.

وأثناء الجولة، تفقد رئيس الجامعة المكتب الخاص بالمتابعة الطبية أثناء الامتحانات والتأكد من تواجد الأطباء والممرضات وجميع الأدوية وأدوات الإسعاف في حالة الحالات الطارئة.

وأكد "حنيجل" على إدارة الكلية بضرورة العمل بشكل متواصل في كافة الاعمال المتعلقة بالامتحانات سواء من حيث عمليات التصحيح والرصد أولاً بأول، تمهيدًا لخروج النتائج في التوقيتات المحددة لذلك.

وقال رئيس جامعة السويس، إنه يحرص على متابعة الامتحانات عن قرب، ليتمكن من قياس مستوى الامتحانات ومدى تفاعل طلبة وطالبات الجامعة.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتوجيه الشكر لإدارة الكلية على حُسن التنظيم والترتيب للعملية الامتحانات، متمنيًا للجميع التوفيق.

جولة الامتحانات رئيس جامعة السويس الجامعة هندسة البترول

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رئيس جامعة السويس: أحرص على متابعة العملية الامتحانية عن قرب

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