محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السفيرة اليزابيث ديبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات، والوفد المرافق لها، في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على توطيد العلاقة مع القوة متعددة الجنسيات واستمرار أوجه التعاون بينهما.

جاء ذلك اللقاء اليوم بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ في إطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات.

ومن جانبها قدمت مدير عام القوة الشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لحفاوة الاستقبال معربة عن سعادتها بهذا اللقاء.

كما أشادت بجمال مدينة شرم الشيخ، والتطور الهائل التي شهدتة خلال الفترة الأخيرة والتي شهد بها العالم اجمع خاصة في كوب 27، فضلا على المشروعات المتميزة وخاصة في مجال المشروعات صديقة البيئة، والمثلث الاخضر، وكذا التطوير الكبير الجارى بمدينة سانت كاترين.

كما قامت مديرة القوه متعددة الجنسيات بتوجية تهنئة خاصة للمحافظ لحصولة على درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"

وأثنى المحافظ، على هذه الزيارة ورحب بالضيوف كما جدد دعوتة السنوية لزيارة سفراء الدول المشاركة في القوةلمدينة شرم الشيخ، وكذا دعوة قائد القوة لحضور مراسم العلم بساحة العلم بطابا في العيد القومي للمحافظة يوم 19 مارس القادم على غرار الأعوام السابقة.

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء مدير عام القوة درع المحافظة وعدد من الهدايا التذكارية، وتم تبادل الصور التذكارية.