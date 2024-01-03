محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها

تفقد محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد فوده، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحها بحضور الوزراء المعنيين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مبنى الرصد الأمني الموحد، وقال إن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

كما تفقد المحافظ المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية والفرش للقرية التراثية، بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكذا الوحدة البيطرية.

وأوضح المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وقاعتي عرض، ومخازن مسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية والفرش، وأعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية، وتزويدها بالادوية والاجهزة البيطرية اللازمة، وكذا المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الوحدة البيطرية للهجن وحرص علي الاطمئنان علي جاهزيتها للافتتاح، بجانب تفقده لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم بشرم الشيخ.

من جانبها، قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء إن بحيرات الاكسدة بطاقة تصميمية 7500 متر 3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوضا، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100 %.

وأضافت أن المشروع يشمل معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه،، ومبنى للدخل والمصافي، وحوض اللاهوائي، وحوضين ترددين، و6 أحواض انضاج، وحوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة إلى مبنى المولد، السور،مبنى لوحات الكهرباء، المبني الإداري.

وتابعت إن المالك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول العام كير للمقاولات والصيانة، والشركة المنفذة دلتا للمشروعات الهندسية، موضحة أن المشروع استكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية.