محافظ جنوب سيناء يستعرض إجراءات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

استعرض د.خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إجراءات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وذلك خلال اجتماع التحول المستدام للمدن (تجربة شرم الشيخ)، بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمعنيين والمختصين من وزارة البيئة المصرية.

تجربة من 3 محاور



أوضح المحافظ أن التجربة شملت 3 محاور رئيسية هي التخلص من استخدام أكياس البلاستيك وشواطئ خالية من اي ملوثات، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتوضيحا للخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الشأن.

وأعلن فودة دعم عملية تحويل فنادق شرم الشيخ الفنادق خضراء صديقة للبيئة وحصول عدد من الفنادق علي النجمة الخضراء بالتعاون مع وزارة السياحة في اطار تحويل جميع فنادق المدينة الي فنادق صديقة للبيئة والتي تعمل بالكامل علي استخدام الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات، واستعمال أكياس الكرتون بدلا من البلاستيك وزيادة المساحات الخضراء بها وتم تغيير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ من أجل الترويج السياحي وذلك بمطار شرم الشيخ الدولي، وسيارات الأجرة، وعربات الشحن،و الشوارع والميادين، ولافتات المحال التجارية، والمراكب والميناء البحري، وجميع الأماكن الحيوية والسياحية.

كما تحويل سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي الي سيارات تعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات بسيارات كهربائية، والانتهاء من مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمدينة شرم الشيخ حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري من خلال بناء سدود وحواجز لحماية المدينة.

كما أعلن محافظ جنوب سيناء، إنشاء مركز قيادة وتحكم نظام إنذار لتأمين المدينة والحافلات السياحية والهدف منه تأمين المدينة والطرق الداخلية وأيضا الطرق الرئيسية من خلال تركيب الكاميرات البانورامية والأمنية والحرارية بعيدة المدى لفرض السيطرة الأمنية وتأمين خطوط سير الحافلات السياحية والسائحين، وإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار ودعم خطط التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة مؤمنة بالكامل.

أشار المحافظ إلى أنه تتويجا لتلك الجهود فانه تم اعتماد مدينة شرم الشيخ كأول مدينة في افريقيا مركزا المرونة والقدرة علي الصمود في مواجهة الكوارث.