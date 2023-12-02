السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للقوة البدنية

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة بطولة كأس العالم للقوة البدنية خلال الفترة من 3 وحتى 9 فبراير من العام 2024 وذلك تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وعقد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عددًا من الاجتماعات مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة سبل الإعداد لأجندة الحدث العالمي وتنظيمه على أعلى مستوى يليق بأسم مصر، وأيضًا كيفية الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام، شرم الشيخ، وذلك ضمن تماشيًا مع سياسة الدولة في استضافة الأحداث الهامة على أرض مصر وفي مدنها المختلفة.

وأكد اللواء خالد فودة على تقديم الدعم الكامل لاستضافة البطولة على أراضي مدينة شرم الشيخ.

وتقام بطولة كأس العالم للقوة البدنية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي الذي قدم من جانبه كل الدعم للاتحاد المصري للقوة من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصةً بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في مدينة الغردقة وحظيت باشادات عالمية.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن محافظ جنوب سيناء رحب بإستضافة البطولة ووضع الخطط لإستضافة البطولة من حيث التنظيم ومكان إقامة للبعثات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومتابعة الوزارة الدائمة لكافة التفاصيل.

وأوضح بركات أن النسخة الماضية من البطولة شهدت مشاركة 19 دولة ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة زيادة في عدد الدول حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في يناير 2024 وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام صاحب الجنسية  الروسية.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإستضافة بطولة كأس العالم مدينة شرم الشيخ وذلك تحت رعاية محافظ جنوب سيناء

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