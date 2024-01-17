محافظ جنوب سيناء يبحث خطط تشغيل الممشى السياحى بشرم الشيخ

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس المدينة، ومستأجري المحلات بالممشى السياحي "السلام بوليفار".

جاء ذلك في إطار الاجتماعات المستمرة لمتابعة مستجدات تشغيل الممشي السياحي وبحث المشكلات أية معوقات تواجه تشغيل كافة الأنشطة به، وموقف تجديد عقود المحلات وتطبيق الزيادة السنوية المقررة لاستغلالها في أعمال الصيانة والتشغيل.

وناقش الاجتماع سبل إدارة وتشغيل الممشى والأنشطة به، ومقترحات الترويج السياحي للأنشطة بالممشى منها إنشاء 4 ملاعب "padel court"، وإقامة منطقة ترفيهية وثقافية لزيادة الجذب لجميع الزائرين للمدينة، وتم تعيين مسئول للتحصيل وآخر لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالممشى والحفاظ علي مظهره اللائق أمام زائري المدينة.

وشدد المحافظ، علي استكمال فتح وتشغيل باقي الأنشطة بالممشى السياحي بداية فبراير القادم، وإجراء أعمال النظافة اليومية وأعمال الصيانة الدورية، والحفاظ علي مظهره اللائق الذي يتماشى مع الطابع السياحي بشرم الشيخ.