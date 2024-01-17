الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع منتصف فبراير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور مهندس الباسل عبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، يرافقه محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

تنظيم البطولة الشتوية للشراع

تناول اللقاء بحث استعدادات تنظيم فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع بشاطئ طور سيناء، خلال الفترة من 15 الي 22 فبراير القادم، ويسبقها معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق علي الماء، المشاركين في أولمبياد لندن لما تتمتع به المدينة من سرعة رياح تناسب هذه الرياضة وذلك خلال الفترة من 9 الي 14 فبراير القادم.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن عدد المشاركين 100 فرد من اللاعبين والمرافقين، بالإضافة لعدد 30 فردًا من الحكام والإداريين.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن اللقاء جاء في إطار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء اتحاد الشراع بغرض نشر وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الشراع وتنفيذ توجهات القيادة السياسية لدمج المجتمع السيناوي وأبناء سيناء في الأنشطة الرياضية وتحفيز وإعداد أبناء المحافظة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

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