تفاصيل اجتماع الإعداد لمؤتمر السياحة الصحية بجنوب سيناء مارس المقبل

عقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا مع الشركة المنظمة لمؤتمر السياحة الصحية المزمع عقده في شهر مارس المقبل.

حضر الاجتماع غادة شلبي، نائب وزير السياحة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها الشركة للاستعداد لتنظيم المؤتمر والوقوف على آخر المستجدات وتحديد موعد للمؤتمر الصحفى الذى سوف يسبق المؤتمر.

جنوب سيناء زاخرة بمقومات السياحة الاستشفائية

جدير بالذكر أن اهتمام المحافظة بالسياحة الاستشفائية انطلاقا من ما تزخر به مصر وعلى وجه الخصوص جنوب سيناء من مقومات السياحة الاستشفائية التي يمكن الاستفادة منها بصناعة السياحة على غرار كبرى المنتجعات السياحية العالمية.

وفي وقت سابق، زار اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الإثنين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري.

جاءت الزيارة واللقاء المهم في إطار تعزيز وتعظيم أُطُر التعاون فى كافة المجالات بين محافظة جنوب سيناء ومجلس النواب الموقر.

وتوجه محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بأسمى آيات الشكر والتقدير للمستشار حنفى الجبالي، على الدور الوطنى والتاريخى الذى يقوم به المجلس الموقر تجاه مصرنا الحبيبة، خاصة فى هذه المرحلة التاريخية شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء بإهداء رئيس مجلس النواب نسخة من المصحف الشريف، كما أهداه نسخة من رسالة الدكتوراة لمحافظ جنوب سيناء في (فلسفة الاستراتيجية القومية) بعنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.