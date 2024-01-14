طالب من ذوي الهمم بجامعة السويس يحصل على ذهبية كأس مصر للكاراتيه

حصل حازم محمد الصباغ "من ذوي الهمم" الطالب بكلية الآداب بجامعة السويس، على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للكاراتيه التي أقيمت بالقاهرة.

رئيس جامعة السويس يهنئ البطل

وحرص رئيس جامعة السويس الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، على تهنئة البطل حازم الصباغ بحصوله على البطولة.

وأرسل "حنيجل" برقية تهنئة للطالب أعرب خلالها عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن ما يحققه "حازم" من إنجازات وبطولات محلية ودولية من شأنها أن تشعر كافة منسوبي الجامعة بالفخر والسعادة.

ووجه رئيس الجامعة التحية لأسرة الطالب حازم لما يقدموا من جهد ورعاية مستمرة كان لها عظيم الأثر على مستوى البطل حازم الصباغ.

يذكر أن الطالب حازم الصباغ سبق وحقق أكثر من لقب محلي ودولي أخرها الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في المجر أواخر العام الماضي.

وفي سياق آخر، كان لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه قد حققوا في وقت سابق سلسلة من التألق وانتزاع الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي يشاركون فيها.

وانتزع لاعبو منتخبنا الوطني 7 ميداليات متنوعة في بطولة سيرياس ايه التي أقيمت في قبرص بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

جاءت الميداليتان الذهبيتين من نصيب فريقي الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.

وحصل على المركز الخامس زياد محمد وحبيبة موسى وعبدالرحمن عبدالسلام.

وأشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال منافسات بطولة سيرياس ايه حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد.

وأضاف أن دعم الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خير دافع لجميع أفراد منظومة الكاراتيه لمواصلة التألق ورفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.

وأشار "الدهراوي" إلى أن الإنجازات ستتواصل في مختلف البطولات التي سيتم المشاركة فيها وذلك بفضل حرص مجلس الإدارة على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين.