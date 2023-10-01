منتخب مصر للكاراتيه يتألق في بطولة سيرياس ايه بقبرص

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه سلسلة التألق وانتزاع الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي يشاركون فيها.

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني 7 ميداليات متنوعة في بطولة سيرياس ايه التي أقيمت في قبرص بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

جاءت الميداليتين الذهبيتين من نصيب فريقي الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.

وحصل على المركز الخامس زياد محمد وحبيبة موسى وعبدالرحمن عبدالسلام. أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال منافسات بطولة سيرياس ايه حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد.

وأضاف أن دعم الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خير دافع لجميع أفراد منظومة الكاراتيه لمواصلة التألق ورفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.

وأشار الدهراوي إلى أن الإنجازات ستتواصل في مختلف البطولات التي سيتم المشاركة فيها وذلك بفضل حرص مجلس الادارة على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد خلال الجمعية العمومية التى أقيمت مؤخرًا جدول أعمال وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على خط نشاط الاتحاد لموسم 2023- 2024.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، و93 هيئة من أصل 103. كما شهد الاجتماع حضور كلًا من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد صلاح المشرف القضائي على الجمعية العمومية، والمستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس نادي الزهور.