الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكاراتيه يكرم أبطال العالم ورئيس نادي الزهور

وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم رئيس نادي الزهور

كرّم الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، خلال الحفل السنوي للاتحاد المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور وأبطال الكاراتيه بالنادي الذين حققوا ميداليات متنوعة مع المنتخب في مختلف البطولات التي شاركوا فيها خلال موسم 2022-2023.

وأقيمت الاحتفالية السنوية للاتحاد المصري للكاراتيه بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وشريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية ومحمد صادق، نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس نادي الزهور، ورئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية.

ضمت فائمة أبطال الزهور الذين تم تكريمهم كلا من: 
يوسف بدوي كوميتيه رجال وزن -84 كجم
طه طارق كوميتيه رجال وزن +84 كجم
آلاء الروبي كوميتيه شابات
سامر محمود كوميتيه شباب
عمر اسماعيل كويتيه.
جنى خميس كاتا
زين الدين محمد كاتا

وخلال هذا الموسم استطاع أبطال الكاراتيه بنادي الزهور تحقيق نتائج مميزة حيث يتصدر نجما الكاراتيه يوسف بدوي وطه طارق التصنيف الدولي.

واختتم ابطال كاراتيه الزهور الموسم بالتتويج ب 8 ميداليات ببطولة إفريقيا للشباب والناشئين والكبار التي اختتمت مؤخرا بكازابلانكا في المغرب بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين:

توج بالميداليات الذهبية جنى خميس في الكاتا، ويوسف بدوي في الكوميتيه وزن -84 كجم، واللاعبان يوسف بدوي وطه طارق في جماعي كوميتيه رجال.

وحصد الميداليات الفضية كل من: الآء الروبي في كوميتيه شابات، وسامر محمود في كوميتيه شباب، فيما أحرز الميداليات البرونزية: طه طارق في الكوميتيه وزن +84 كجم، وزين الدين محمد في الكاتا.

وعبر المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بالنتائج التي حققها أبطال النادي في رياضة الكاراتيه مع المنتخب الوطني ورفع اسم مصر في المحافل الدولية والأفريقية مؤكدًا أن الرياضة في نادي الزهور تشهد تطور كبير خلال الفترة الحالية سواء في الألعاب الفردية أو ألعاب الصالات وفقًا لبرنامج خاص يهدف لتطوير الرياضة على جميع المستويات.

المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الزهور مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي

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