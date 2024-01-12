انطلاق امتحانات صفوف النقل بمدارس جنوب سيناء غدًا

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لانطلاق امتحانات النقل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، غدًا السبت.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، إن مدارس جنوب سيناء استعدت لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير تعليم جنوب سيناء، أن الامتحانات تشمل الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي عام والأول والثاني الفني (زراعي - صناعي - تجاري - فندقي) للفصل الدراسي الأول للعام 2023 / 2024.

وأشار “عقل" إلى أن 10982 طالب من الصفوف (الرابع - الخامس - السادس ) سيؤدون الامتحانات بالمرحلة الابتدائية.

كما يعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي لإجمالي عدد 7131 طالب، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام بإجمالي عدد 2646 طالب وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ) بإجمالي 2705 طالب على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

الاجراءات الاحترازية



وأكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان مع توفير الجو الهاديء للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، منوها على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وأضاف محمد موسى دياب مدير التعاقدات بالمديرية أن المديرية انتهت من إرسال جميع خامات الامتحانات من كراسات امتحانات وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية، مؤكدا أنه تم استيفاء لوزام الامتحان بنسبة 100% بالإدارات الثمانية بالمحافظة.