رئيس جامعة السويس يتابع امتحانات كليتي العلوم والعلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية

زار الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، مقر مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لمتابعة اختبارات الفصل الدراسي الأول لبعض الكليات.

واستقبل الاستاذ الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، الاستاذة الدكتورة أماني رأفت عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، رئيس الجامعة خلال الزيارة التي عقدها صباح اليوم.

تفاصيل جولة رئيس الجامعة

وقد تجول رئيس الجامعة بين قاعات المركز لمتابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من مطابقة الأسئلة لمعايير الجودة، مؤكدا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات ووسائل الراحة للطلاب، وتحدث مع بعض الطلاب لاستطلاع رأيهم في الامتحانات مستمعا لوجهة نظرهم.

مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد والمزمع افتتاحه قريبًا مجهز على أعلى مستوى

وصرح رئيس الجامعة، بأن مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد والمزمع افتتاحه قريبًا مجهز على أعلى مستوى، وبإمكانيات ضخمة قادرة على إجراء اختبار لأكثر من 6000 طالب في اليوم الواحد.

وأوضح "حنيجل" أن ما تقوم به الجامعة في هذا الشأن يأتي من الإيمان بأهمية الاختبارات الإلكترونية في تحسن جودة التعليم، فالاعتماد على اختبار يقوم على السرعة والدقة أعلى بكثير من أي اختبار تقليدي غير إلكتروني، فالاختبار الإلكتروني يتم بجمع أنواع مختلفة من البيانات، وتطبيق معايير بعينها، واتخاذ القرارات المناسبة، فضلا عن توفير أكبر قدر من الشفافية في عمليات التصحيح والرصد وسرعة إعلان النتائج.

وفي سياق آخر كان رئيس جامعة السويس الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل قد أرسل برقية تهنئة للطالب حازم الصباغ أعرب خلالها عن سعادته بحصوله على ذهبية كأس مصر في الكاراتيه، مؤكدًا أن ما يحققه "حازم" من إنجازات وبطولات محلية ودولية من شأنها أن تشعر كل منسوبي الجامعة بالفخر والسعادة.

ووجه رئيس الجامعة التحية لأسرة الطالب حازم لما يقدمونه من جهد ورعاية مستمرة كان لها عظيم الأثر على مستوى البطل حازم الصباغ.

يذكر أن الطالب حازم الصباغ سبق وحقق أكثر من لقب محلي ودولي آخرها الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في المجر أواخر العام الماضي