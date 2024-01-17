تعليم شمال سيناء: نسبة حضور امتحانات الإعدادية والثانوية 99%

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية (فني- عام)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وقال مدير تعليم شمال سيناء إن طلاب الصف الثالث الإعدادي، والبالغ عددهم "٨٢٢٨" طالبًا وطالبة، قد أدَّوا امتحان اليوم في مادة الجبر والإحصاء في الفترة الأولى، وبلغ زمن الإجابة ساعتين، وفي الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ زمن الإجابة ساعة واحدة، وبلغت نسبة الحضور ٩٩٪ تقريبًا.

وأضاف رضوان أن طلاب المرحلة الثانوية العامة، والبالغ عددهم "٤٥٣١" طالبًا وطالبة، أدوا الامتحان في الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الأولي، وفي الفترة الثانية مادة الجغرافيا، وبلغت نسبة الحضور ٩٩٪ تقريبًا.

كما أدي طلاب المرحلة الثانوية الفنية (الصناعي- التجاري- الزراعي) الامتحانات في المواد الثقافية والمواد الفنية.