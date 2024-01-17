الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كبيرة منسقي الأمم المتحدة تتفقد مخازن المساعدات برفقة محافظ شمال سيناء

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والوفد المرافق لها، مخازن المساعدات اللوجستية الخاصة بقطاع غزة في مدينة العريش، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

شرح مفصل حول الجهود المصرية

واستمعت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والوفد المرافق لها إلى شرح مفصل حول الجهود المصرية في استقبال وإيصال المساعدات الي قطاع غزة والإجراءات المتخذة من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش قامت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والوفد المرافق لها برفقة محافظ شمال سيناء بتفقد شاحنات المساعدات أمام بوابة معبر رفح البري.

وأعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استقبل، اليوم الأربعاء، السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، خلال وصولها الي مطار العريش الدولي.

وأكد المحافظ، أن هذه الزيارة تعد الأولي لها عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورحب المحافظ بها، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال وإيصال المساعدات الي قطاع غزة، وطريقة إدخال تلك المساعدات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

بدورها، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسيًا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلًا عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.

سيناء غزة فلسطين المساعدات معبر رفح الامم المتحدة

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