كبيرة منسقى الأمم المتحدة من شمال سيناء: نقدر الجهود المصرية لإيصال المساعدات لغزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعد الأولى لها عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورحب المحافظ بها، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وطريقة إدخال تلك المساعدات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

الجهود المصرية

بدورها، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسيًا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلًا عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.

وأشارت إلى تنفيذ زيارة إلى مخازن المساعدات في مدينة العريش، ومعبر رفح البري، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع كل الأطراف على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،