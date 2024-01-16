محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة إجراء أعمال التجديد والصيانة لوحدة سكنية لمواطن تعرضت للحرق

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم أحد مواطني المحافظة، الذي تعرضت وحدته السكنية بمنطقة حي بدر القديم بطور سيناء للاحتراق الكامل نتيجة ماس كهربائي.

وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهاته للتكوين المهني بالمحافظة، بإجراء كافة أعمال الصيانة والتجديد والدهانات للشقة، على نفقة المحافظة، بالإضافة لفرشها بكافة المستلزمات والأجهزة بدلا من التي التهمها الحريق.

من جانبه توجه المواطن بالشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لاستجابته السريعة .