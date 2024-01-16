الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة إجراء أعمال التجديد والصيانة لوحدة سكنية لمواطن تعرضت للحرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم أحد مواطني المحافظة، الذي تعرضت وحدته السكنية بمنطقة حي بدر القديم بطور سيناء للاحتراق الكامل نتيجة ماس كهربائي.

 

وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهاته للتكوين المهني بالمحافظة، بإجراء كافة أعمال الصيانة والتجديد والدهانات للشقة، على نفقة المحافظة، بالإضافة لفرشها بكافة المستلزمات والأجهزة بدلا من التي التهمها الحريق.

 

من جانبه توجه المواطن بالشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لاستجابته السريعة .

 

 

سيناء جنوب سيناء احتراق مواطن وحدة سكنية

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس