الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم السويس" يحيل طالبة للتحقيق في اليوم الأول لامتحانات الإعدادية

الغش فى الامتحانات
الغش فى الامتحانات

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، طالبة للتحقيق بسبب استخدامها الهاتف المحمول، كما استبعدت المديرية معلما لعدم اتباعه للتعليمات المنظمة للامتحانات.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إنه أحال موقف أحد الطالبات للتحقيق بعد قيامها باستخدام الهاتف المحمول للغش داخل اللجنة الامتحانية ومصادرة الهاتف المحمول للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.

وأضاف عمارة، أنه تم استبعاد وإحالة أحد معلمي مادة اللغة العربية بمدرسة أخري للتحقيق لعدم اتباعه التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات واخلاله بمهام عمله المكلف بها.

وأكد مدير تعليم السويس،  أن تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بعدم التهاون في التعامل مع ثمة تقصير يخل بأعمال الامتحانات لما تحمله من أهمية وخطورة في الوقت نفسه.


وأشار ياسر عمارة،  إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وكذلك الغرف الفرعية بالادارات التعليمية لم ترصد أية مشكلات  تتعلق بالورقة الامتحانية من حيث مباشرة الأسئلة ووضوحها أو جودة طباعتها.

السويس التعليم التحقيق الغش الإعدادية

مواد متعلقة

«تعليم شمال سيناء»: 8228 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 90 لجنة أساسية

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع لجان الامتحانات بمدارس طور سيناء

تفاصيل اجتماع الإعداد لمؤتمر السياحة الصحية بجنوب سيناء مارس المقبل

محافظ شمال سيناء: لم نتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل| فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس