"تعليم السويس" يحيل طالبة للتحقيق في اليوم الأول لامتحانات الإعدادية

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، طالبة للتحقيق بسبب استخدامها الهاتف المحمول، كما استبعدت المديرية معلما لعدم اتباعه للتعليمات المنظمة للامتحانات.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إنه أحال موقف أحد الطالبات للتحقيق بعد قيامها باستخدام الهاتف المحمول للغش داخل اللجنة الامتحانية ومصادرة الهاتف المحمول للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.

وأضاف عمارة، أنه تم استبعاد وإحالة أحد معلمي مادة اللغة العربية بمدرسة أخري للتحقيق لعدم اتباعه التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات واخلاله بمهام عمله المكلف بها.

وأكد مدير تعليم السويس، أن تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بعدم التهاون في التعامل مع ثمة تقصير يخل بأعمال الامتحانات لما تحمله من أهمية وخطورة في الوقت نفسه.



وأشار ياسر عمارة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وكذلك الغرف الفرعية بالادارات التعليمية لم ترصد أية مشكلات تتعلق بالورقة الامتحانية من حيث مباشرة الأسئلة ووضوحها أو جودة طباعتها.