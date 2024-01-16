الثلاثاء 16 يناير 2024
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محافظ شمال سيناء: لم نتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" لنصف العام الدراسي الحالي في مدينة العريش، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد المحافظ توفير الأجواء المناسبة للطلاب فى الامتحانات من تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، الى جانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه، موجهًا بمنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.

8228 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية 

وأضاف المحافظ أن امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويؤديها 8 آلاف و228 طالبا وطالبة موزعين على عدد 90 لجنة عامة تضم 515 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وجه المحافظ بالتزام الجميع بالتعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، لافتًا إلي أن الأسئلة جاءت مما تم تدريسه بالمدارس، ولم تحدث أي شكوى من الامتحانات.

سيناء شمال سيناء شكاوى الامتحانات الإعدادية

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