محافظ شمال سيناء يؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين

أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الخميس، دعمه للمبادرات المجتمعية التي تنفذها مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة المواطن السيناوي.

وأشار المحافظ، خلال لقائه مع الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة التربية والتعليم، إلى تنوع المبادرات المجتمعية بالمحافظة.. معلنًا دعمه لمبادرة "ساعدني" لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة.

ومن جانبها.. أكدت الدكتورة عزة كمال أن مبادرة "ساعدني" تهدف إلى دعم المساجد بشمال سيناء بمقاعد متحركة لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وناشدت مدير إدارة التربية الخاصة التربية والتعليم أبناء شمال سيناء والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم المبادرة لما لها من أهمية في دعم المساجد بالمقاعد المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وأشارت الدكتورة عزة كمال إلى أنه تم تنفيذ المبادرة تحت إشراف محافظة شمال سيناء وبالتنسيق والتعاون مع مديرتي أوقاف شمال سيناء والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة ورجال الأعمال.