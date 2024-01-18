"تعليم السويس" يحصد مركزين متقدمين في مسابقتين على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، مركزين متقدمين في مسابقتين شاركت بهما مدارس من جميع محافظات الجمهورية.

مسابقة التراث الشعبي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة (التراث الشعبي) للمرحلة الثانوية.

مسابقة القضية الفلسطينية

وأضاف عمارة أن مدرسة فاضل سالم باشا الرسمية لغات، حصلت على المركز الرابع للمرحلة الإعدادية في مسابقة ( القضية الفلسطينية ).

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، ووكيل المديرية سيد حمدان، محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، بمناسبة حصول المدرستين على مراكز متقدمة بعد خوض المنافسات أمام مدارس الجمهورية.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لموجه عام للاقتصاد المنزلي والموجهات ومعلمات المادة، كذلك إدارتي المدرستين تقديرًا لذلك الإنجاز وعرفانا بالجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتحقيق المستوى المتقدم المتميز لطالبات تعليم السويس في الاقتصاد المنزلي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، قد أحالت أمس، طالبة للتحقيق بسبب استخدامها الهاتف المحمول، كما استبعدت المديرية معلما لعدم اتباعه للتعليمات المنظمة للامتحانات.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إنه أحال موقف أحد الطالبات للتحقيق بعد قيامها باستخدام الهاتف المحمول للغش داخل اللجنة الامتحانية ومصادرة الهاتف المحمول للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.

وأضاف عمارة، أنه تم استبعاد وإحالة أحد معلمي مادة اللغة العربية بمدرسة أخري للتحقيق لعدم اتباعه التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات واخلاله بمهام عمله المكلف بها.

وأكد مدير تعليم السويس، أن تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بعدم التهاون في التعامل مع ثمة تقصير يخل بأعمال الامتحانات لما تحمله من أهمية وخطورة في الوقت نفسه.