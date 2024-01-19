انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ

بحضور السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي ..

شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير الدكتور"أوكا هيروشي"، سفير اليابان بالقاهرة، و"أولڤييه لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسى بجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، بمضمار الهجن والفروسية العالمي بمدينة شرم الشيخ.

حضر الفعاليات كاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية "جايكا"، وأسر ضحايا الطائرة الفرنسية، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء.

انطلاق المرحلة الأولى



وانطلقت، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من الأشواط الرئيسية للسباق، والبالغ عددها 8 أشواط رئيسية بواقع 500 من الهجن المشاركة المزودة بالراكب الآلي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن سباقات الهجن التي تجري على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي اصبح لها صدى دولي مميز، ما جعل المضمار ملتقى لممارسة أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي، ويحرص العديد من السائحين على مشاهدتها.

وأكد المحافظ حرصه على إحياء رياضة الهجن على أرض مدينة السلام التي تحتضن كافة الفعاليات الدولية والمحلية لما لها من مردود إيجابي لتنشيط السياحة خاصة من محبي هذه الرياضة، لافتا إلى أن رياضة الهجن يهتم بها الملايين من الدول العربية وأيضا الأجنبية.

وأشار “فودة” إلى أنه جرى تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ ليصبح ملتقى عالميا يحتضن هذه السباقات، وتضمنت أعمال التطوير إقامة مستشفى بيطري جرى تجهيزه على أعلى مستوى للعناية بالجمال التي تشارك في السباقات، وتقديم كافة أوجه الرعاية والفحوصات اللازمة خلال تواجدها بمنطقة عزب الهجن قبل وخلال وبعد كل سباق، إضافة إلى أن المستشفى يقدم خدمة وضع شرائح ذكية "إلكترونية"، داخل جلد الجمل ومكتوب عليها بيانات الجمل مثل "الاسم، السن، القبيلة، صاحب الجمل"، لتسهيل متابعة الجمال في السباق، ومعرفة هويتها.

وأشاد سفير اليابان بالقاهرة، بالتجهيزات والإمكانات التي يتضمنها مضمار شرم الشيخ، وحرص محافظ جنوب سيناء على إحياء هذه الرياضة التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم، كما قام السفير اليابانى بجولة قصيرة على ظهر أحد الجمال تلبية لدعوة شباب البدو تعبيرا عن سعادتهم بهذة الزيارة.

وأثنى السفير الياباني، على التنظيم والإعداد للدورة الرابعة لسباقات الهجن، والتطويرات التي شهدها المضمار لتقديم خدمات على أعلى جودة للمشاركين في هذه السباقات، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للهجن.

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المستشفى البيطرى بمضمار الهجن بشرم الشيخ يخدم مضمار الهجن والثروة الحيوانية فى مدينة شرم الشيخ، ويجري متابعة الحالة الصحية للجمال وتقديم الأدوية اللازمة، وترقيمها بشرائح إلكترونية، وإجراء تحليل لطفيليات الدم، والتأكد من خلوها من الأمراض بمشاركة الهيئة العامة للطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن الدورة الرابعة لسباقات الهجن تقام على مدار 3 أيام خلال الفترة من 18 حتى 20 يناير الجاري، وتتضمن 31 شوطًا، بواقع 6 أشواط في اليوم الأول، و8 أشواط رئيسية في اليوم الثاني، و17 شوطا في اليوم الثالث، بإجمالي 1380 متسابقا يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.