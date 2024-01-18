تعليم شمال سيناء: غرفة عمليات الامتحانات لم ترد لها أى شكاوى

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان إن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الامتحانات لم ترد لها أي شكوى.

غرفة العمليات

وأضاف مدير تعليم شمال سيناء أن عملية الامتحانات تسير بشكل منتظم، مؤكدًا أنه يتابع غرفة العمليات واللجان بشكل مستمر إلى جانب التواصل المستمر منذ الصباح الباكر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الست، تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار رضوان إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ عددهم ٨٢٢٨ طالبًا وطالبة، أدوا اليوم امتحان مادة العلوم وبلغ زمن الإجابة ساعتين، وبلغت نسبة الحضور (٩٩٪) تقريبًا.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام والبالغ عددهم (٦٠١٨) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة الرياضيات وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات، وبلغت نسبة الحضور (٩٩٪) تقريبًا.

أما التعليم الفني فيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي الامتحانات في الفترتين الأولى والثانية مواد ثقافية ومواد فنية، وبلغ عدد طلاب الصف الأول (١٨٧) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة الحضور (٩٠٪) تقريبًا، وبلغ عدد طلاب الصف الثاني (٤٧٣) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة الحضور (٩٦٪) تقريبًا.

وتابع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أعمال الكنترول والمطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

واستفسر المحافظ عن منظومة البوكليت، والتي تم تطبيقها في الامتحانات لهذا العام، وكيفية تأمين الورقة الامتحانية بالباركود.

وأعرب محافظ شمال سيناء، عن سعادته البالغة لكون شمال سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق منظومة البوكليت، مشيدًا بالدور الذي يلعبه وكيل الوزارة والعاملون بهذه المنظومة، وحرصهم على مواكبة التطور الحديث وكذلك ملائم لرؤية مصر ٢٠٣٠م.