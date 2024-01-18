تفاصيل اجتماع مدير تعليم شمال سيناء بإدارة بئر العبد التعليمية

اجتمع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، بمدير إدارة بئر العبد التعليمية والعاملين بمركز امتحانات الشهادة الإعدادية، ومركز توزيع الأسئلة بديوان عام الإدارة.

وشدد "رضوان" على اتباع القواعد والضوابط الخاصة بالامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ووصول الامتحانات لجميع اللجان بالإدارة بوقت كافٍ، تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



كما شدد مدير تعليم شمال سيناء على الانضباط بالعملية الامتحانية داخل وخارج اللجان حتى تسير العملية الامتحانية كل أكمل وجه، ولياخذ كل طالب حقه.



وكان في استقبال مدير مديرية التربية والتعليم سالم عابد، مدير الإدارة التعليمية، وأنس أحمد يوسف وكيل الإدارة، ونصار عودة مدير التعليم الإعدادي وفاطمة محمد علي مدير التعليم الثانوي ووليد موسي رئيس قسم شئون الطلبة والامتحانات، وخالد الطوخي مسئول الأمن، وخالد الشافعي مسئول العلاقات العامة.

وقد رافق وكيل الوزارة ملاك نادى، المسئول الإعلامي بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حمزة رضوان، إن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الامتحانات لم ترد لها أي شكوى.

وأضاف مدير تعليم شمال سيناء أن عملية الامتحانات تسير بشكل منتظم، مؤكدًا أنه يتابع غرفة العمليات واللجان بشكل مستمر إلى جانب التواصل المستمر منذ الصباح الباكر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الست، تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وتابع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أعمال الكنترول والمطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

واستفسر المحافظ عن منظومة البوكليت، والتي تم تطبيقها في الامتحانات لهذا العام، وكيفية تأمين الورقة الامتحانية بالباركود.

وأعرب محافظ شمال سيناء عن سعادته البالغة لكون شمال سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق منظومة البوكليت، مشيدًا بالدور الذي يلعبه وكيل الوزارة والعاملون بهذه المنظومة، وحرصهم على مواكبة التطور الحديث وكذلك الملائم لرؤية مصر ٢٠٣٠م.