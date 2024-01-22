لليوم الرابع.. مدير "تعليم القاهرة" يتفقد انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، انتظام و سير اللجان الامتحانية، وتفقد لجنة مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، ورافقه إبراهيم سعد مدير عام الإدارة وشحاتة محمود رئيس اللجنة.

واطمئن "موسى" على أداء الطلبة للامتحان دون أي عوائق أو صعوبات ومدى وضوح الأسئلة، وتوافر المناخ المناسب لأداء الإمتحان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

إشادة بهدوء وانتظام أداء اللجنة

كما تفقد وكيل تعليم القاهرة لجنة امتحانات الصف الثانى الثانوى، وبلغ عدد الطلبة 231 طالبا فى 11 لجنة إمتحانية، وتمكن جميع الطلاب من الدخول على المنصة، وأثنى "موسى" على هدوء وانتظام أداء اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وكان الطلاب قد أدوا امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، في ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بمحافظة القاهرة.

وتفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمس، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام الإدارة، وأحمد عبدالخالق، رئيس اللجنة.

وبدأ وكيل أول الوزارة جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها، وعددهم 246 في 12 لجنة، امتحان مادة الجبر والإحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية".

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