الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعليم القاهرة تعقد ورشة لتقدير الدرجات لامتحان الجبر والإحصاء

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وبرعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية، ورشة عمل للتأكيد على ضوابط وآليات التصحيح لمادة الرياضيات (الجبر والإحصاء)  للفصل الدراسي الأول 2023 /2024

واجتمع إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بالمديرية، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع موجهي عموم الرياضيات بالإدارات التعليمية وفريق عمل توجيه الرياضيات بالمديرية، الدكتور أحمد يوسف موجه مركزي بالمديرية وصفاء صلاح الدين موجه أول مركزى بالمديرية.

ورقة امتحان الجبر والاحصاء واضحة ومنسقة 

 

وأشارت المديرية، إلى أن ورقة الإمتحان جاءت واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وصياغة الأسئلة سليمة لغويًا، حيث شملت جميع أجزاء المنهج وتنوعت الأسئلة بين موضوعى ومقالى، وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت والمراجعة.

وأكد على ضرورة الإلتزام بتعليمات درجات الامتحان فى مادة الرياضيات ( الجبر والإحصاء).

تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أثناء التصحيح 
 

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى الإطلاع المستمر على آداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما في التصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

وأكدت المديرية أنه لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤولًا عن ذلك.

مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكيد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الآخرى واعتماده من الموجه العام وتوضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

ولفتت المديرية إلى أنه تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق).

وأكدت المديرية على ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى اسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب. من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة خطأ أو الدرجة المقدرة إذا كان الإجابة صحيحة.

وأوضحت المديرية أنه يتم توزيع الدرجات على جزئيات السؤال المقالى ويكتب حاصل جميع الجزئبات على صورة بسط ومقام ثم تفقط الدرجة المعطاه.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على انه فى حالة تكرار  إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام ويضع للطالب الدرجة الأعلى ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

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