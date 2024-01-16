الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بشنق كلب في سوهاج: “دمر المحصول فانتقمنا منه”

بشنق كلب
بشنق كلب

قررنا نشنق الكلب ونقتله لأنه أفسد محصول الأرض الزراعية الخاصة بنا، كلمات بدأ بها المتهمين بشنق كلب وتصويره فيديو، أمام جهات التحقيق وذلك القبض عليهم.

وأضاف مزارع مسجل خطر أن الكلب الذين قاموا بشنقه قد أتلف لهم المحاصير المنزرعة في أرضهم، مما دفعه إلى الإمساك بالكلب بمساعدة نجل شقيقته، وقام بشنقه.

واعترف المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، أن دوره اقتصر على مساعدة خاله، وتصوير مقطع الفيديو، ونشره على “فيس بوك”.

وكشفت أجهزة الأمن بسوهاج ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر " فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه وضبط مرتكبا الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شنق الكلب أفسد محصول الأرض الزراعية شنق كلب وتصويره مقطع فيديو فيس بوك

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