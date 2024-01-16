الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ذبح كلب وسط الشارع في الجيزة

الاعتداء على كلب
الاعتداء على كلب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بذبح الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عقب مناقشتهم للمتهم فتبين بأنه عاطل، ويعيش مع أسرته ولكن يوم الواقعة أمسك بسكين وذبح كلب أمام المارة مما أدى لترويعهم، ولكن تبين أنه مهتز نفسيًا وغير واعِ بتصرفاته حيث تبين أنه كان يردد كلمات غير مفهومة، فتم إحالته الي النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنه وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير حول سلامته العقلية.

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البداية كانت عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تفيد قيام شاب بذبح كلب في الشارع وطالبت بسرعة ضبطه، وقدمت تفريغ كاميرا يفيد الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.               

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ذبح كلب ذبح كلب وسط الشارع الجيزة مريض نفسي مديرية أمن الجيزة

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