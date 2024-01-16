تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوج أخته في الطالبية

تباشر نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بقتل زوج أخته خلال مشاجرة بينهما في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم التعدي على زوجته بالضرب؛ بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة للاستنجاد بأخيها.

وأفادت التحقيقات، بأنه في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل الشقيق سلاح أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قتيلا في الحلال

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قتل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.