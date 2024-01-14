إحالة عاطل قتل شابًا فى عين شمس للجنايات

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة متهم لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته في عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى لاحقًا متأثرا بإصابته.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم أشهر السلاح في وجه المجني عليه وتسبب بإصابته التى أودت بحياته لسرقته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.