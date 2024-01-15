القصة الكاملة لقتل سائق وتقطيعه على يد زوجته وعشيقها في بدر

شهدت مدينة بدر بالقاهرة الجديدة جريمة قتل بشعها سيطر فيها الشيطان على عقل وقلب سيدة وسلطها على التخلص من زوجها وتقطيعه لأشلاء، واستعانت بعشيقها لتنفيذ مخططها ليستوليا على كل ما يملك ويتمكنا من الزواج والعيش في خيره بعد وفاته.

اعترافات المتهمة

اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر، بإرتكاب جريمة قتل المجني عليه، وأقرت أن عشيقها تربطه صلة قرابة بزوجها ونشبت بينهما علاقة عاطفية، وإعتاد على مقابلتها داخل شقة الزوجية أثناء غياب زوجها بعمله، حتى اتفقا على التخلص منه وتقطيعه، على أمل أن تنهش أشلاءه الكلاب ولن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف جريمتهما.



وقالت المتهمة إنها وضعت مخدر فى كوب الشاي، وانهالا بالضرب عليه حتى أصبح جثة هامدة وقاما بتقطيعه لـ١٠ قطع ووضعاه في أكياس بلاستيكية سوداء، وألقيا كل كيس بجانب صندوق القمامة وبعد الانتهاء من التوزيع توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغ باختفاءه وأنه مريض نفسيًا.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بوجود علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه وتردده عليها بشقة زوجها، وهي من طلبت منه مساعدتها في التخلص منه، ووعدته بإعطاءه سيارة المجني عليه للعمل عليها فور التخلص منه.

كما أقر المتهم أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهمة يوم ارتكاب الجريمة، وطلبت منه الحضور سريعًا لشقتها وفور وصوله وجد المجني عليه ملقي أرضًا وأخبرته بأنها وضعت له مخدر، وفرصتهم الوحيدة للتخلص منه مؤكدة "هنقطعه وبدر مليانه بالكلاب هتكله"، وبالفعل قمنا بالتعدى عليه بعصا خشبية حتى تأكدنا من وفاته.

قرارات النيابة

قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.