الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمة بقتل زوجها بمساعدة ابن عمه: "الكلاب كتيرة في بدر"

المتهمة
المتهمة

اعترفت المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه إلى أشلاء بمساعدة عشيقها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بإرتكاب جريمة قتل المجنى عليه.

وأقرت أن عشيقها تربطه صلة قرابة بزوجها ونشبت بينهما علاقة عاطفية، وإعتاد مقابلتها داخل شقة الزوجية أثناء غياب زوجها بعمله حتى اتفقا على التخلص منه وتقطيعه، على أمل بأن تنهش أشلاءه الكلاب ولن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف جريمتهما.

وقالت المتهمة إنها وضعت مخدر فى كوب الشاى، وأنهالوا بالضرب عليه حتى أصبح جثة هامدة وقاموا بتقطيعه لـ١٠ قطع ووضعه فى أكياس بلاستيكية سوداء، وألقوا كل كيس بجانب صندوق القمامة وبعد الانتهاء من التوزيع توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغ باختفاءه وأنه مريض نفسيا.

ومن جهته، اعترف المتهم بوجود علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه وتردده عليها بشقة زوجها، وهي من طلبت منه مساعدتها في التخلص منه، ووعدته بإعطاءه سيارة المجنى عليه للعمل عليها فور التخلص منه.

كما أقر المتهم إنه تلقي اتصالًا هاتفيًا من المتهمة يوم ارتكاب الجريمة، وطلبت منه الحضور سريعا لشقتها وفور وصوله وجد المجني عليه ملقي أرضا وأخبرته بأنها وضعت له مخدر، وفرصتهم الوحيدة للتخلص منه مؤكدة "هنقطعه وبدر مليانه بالكلاب هتكله"، وبالفعل قمنا بالتعدى عليه بعصا خشبية حتى تأكدنا من وفاته.

وقررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

المتهمة نيابة الشروق وبدر المجني عليه علاقة عاطفية شقة الزوجية الأجهزة الأمنية

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