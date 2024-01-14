الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء بمساعدة عشيقها بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تفيد بتغيب زوجها وبفحص الأجهزة الأمنية بلاغ الزوجة، اكتشفت عدم صحة البلاغ، وأنها استعانت بصديق لها، ابن عم الضحية، وتخلصت من جثته بتقطيعها وتوزيعها في أكياس، خوفا من افتضاح أمرهما تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة الشروق وبدر بدر لتحريات الأمنية مباحث بدر حبس

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