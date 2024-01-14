الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق عاطل قتل آخر بسبب المخدرات إلى المفتى

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات  شمال القاهرة بالعباسية، إحالة أوراق عاطل متهم بقتل آخر بسبب الخلاف حول تجارة المخدرات بدائرة قسم شرطة المطرية، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 14 فبراير المقبل للنطق الحكم.

إحالة أوراق عاطل للمفتي متهم بقتل آخر بسبب تجارة المخدرات 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اختلف مع المجني عليه حول تقاسم حصيلة تجارة المخدرات فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض مطواة في أماكن متفرقة من جسده مما أسفر عن مصرعه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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