السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تأييد حكم الإعدام عليه.. بلاغات بالتحفظ على أموال "سفاح الجيزة"

ارشيفية
ارشيفية

تلقت جهات التحقيق، خلال الساعات الماضية بلاغات من ضحايا «سفاح الجيزة» للتحفظ على أملاكه بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم منه وتأييد حكم الإعدام عليه.

 

وتبين أن 6 من ضحايا عمليات النصب وعلى رأسهم ورثة المهندس رضا الضحية الأولى لـ سفاح الجيزة تقدموا ببلاغات للتحفظ على أموال «قذافي فراج»، وتبين أن البلاغات ضمت «شقيق» سفاح الجيزة.

كانت محكمة النقض، قضت برفض الطعن المقدم من قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" على حكم إعدامه بتهمة قتل ضحيته الرابعة "ياسمين.ن"، البالغة من العمر 33 عامًا في الإسكندرية عام 2017 ودفنها بمخزن بمنطقة العصافرة.

 

وأصدرت محاكم الجنايات، 4 أحكام بالإعدام ضد سفاح الجيزة، أولها في 24 مارس 2021 على خلفية اتهامه بقتل صديقه رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وفي 27 مارس 2021 صدر حكم الإعدام الثاني ضد قذافي لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين السيد، وفي 5 أبريل 2021 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكم الإعدام الثالث ضد المتهم في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية.

وكان النائب العام السابق، المستشار حمادة الصاوي أحال المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاءه جثثهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك داخل المنازل.

وأشارت النيابة، إلى تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة

امن القاهرة حبس النيابة العامة قتل سرقة نصب حوادث اليوم

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