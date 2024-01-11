حكايات مرعبة.. اعترافات "سفاح الجيزة" فى قتل ضحاياه الأربعة

منذ 3 سنوات كشفت الصدفة البحتة عن جرائم بشعة ارتكبها شاب ادعى البراءة والتدين لإخفاء وجهه الحقيقي عن المحيطين به، إنه "قذافي فراج" الشهير بـ"سفاح الجيزة" الذي اعترف بقتل زوجته وصديقه وفتاتين أخرتين ودفنهم في شقتين ببولاق الدكرور ومخزن بالإسكندرية.

وفور إلقاء القبض عليه، ٩ أيام كاملة وعدة ساعات قضتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في استجواب "سفاح الجيزة" الذي كشف الستار عن جرائم عمرها ٥ سنوات اعتقد المتهم أنه لن يتم الكشف عنها إطلاقًا ولكنه سقط بعد أعوام من الحذر والتخفي في شخصيات وهمية.

قبر جماعي في شقة

جلسات تحقيق مطولة ترأسها مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت عن اعترافات كثيرة ومتنوعة للمتهم.. داخل قسم شرطة الهرم جلس فريق البحث أمام المتهم يواجهه باتهامات أسرتي زوجته وصديقه المختفين منذ عام ٢٠١٥، ليبدأ قذافي فراج في سرد تفاصيل جريمتيه بإنهاء حياتهما ودفنهما أسفل بلاط شقة في شارع ترعة عبدالعال بمنطقة بولاق الدكرور معددًا دوافعه.

طوال ٥ أيام شرح المتهم تفاصيل الجريمتين، حيث اعترف بإنهاء حياة صديقه المهندس رضا عبد اللطيف في إبريل ٢٠١٥ فور عودته من السعودية لمطالبته بأمواله التي كان يستثمرها له المتهم.

وفجر قذافي فراج مفاجأة جديدة عند سؤاله حول مكان زوجته فاطمة زكريا، ليعترف بإنهاء حياتها أيضًا بذات الطريقة التي تخلص بها من صديقه ودفن جثتها في ذات الشقة في غرفة مجاورة للتي تحتوي على مقبرة صديقه.

ضحايا جدد

في اليوم السادس، وقف فريق البحث أمام احتمالية وجود جرائم أخرى حيث تردد في ذهن الضباط كلمات "اللي يعملها مرة واثنين سهل يكررها تاني وخصوصًا إن محدش كشفه".. بدأت التحريات مرة أخرى وعاود الضباط رحلة استجواب المتهم وما أن خطت قدماه خارج حجز قسم الهرم واستقر داخل مكتب مدير المباحث الجنائية الذي سأله قائلا: قولي ياقذافي انت خلصت على حد تاني؟.. ليتردد المتهم قبل الإجابة على السؤال ولكنه قرر إلقاء قنبلة جديدة لتنفجر محملة بالاعترافات قائلا: أيوة ياباشا أنا نسيت اقول اني خلصت على بنتين تانيين.

بداية جديدة اتبعها أعضاء فريق البحث ومحققو النيابة العامة مع المتهم فور الاعتراف ليتم فتح محضر جديد بمناقشاته واستجوابه، وبدأ في سرد تفاصيل الجريمتين الجديدتين، مؤكدًا أنه أنهى حياة فتاتين إحداهما كانت شقيقة إحدى خطيباته والأخرى ياسمين تم إنهاء حياتها في الإسكندرية ودفنها بها.. عن شقيقة خطيبته قال القذافي: نادين دي كانت بداية دخولي لعالم الجريمة هي اللي خلصت عليها أول واحدة مش رضا صاحبي لأني نفذت الجريمة في فبراير ٢٠١٥ ورضا في أبريل بعدها بشهرين.

دفنتها وكتبت كتابي على أختها

قال المتهم إنه تعرف على المجني عليها من خلال المكتبة التي كان يديرها وهي عملت لديه وارتبط بها بعلاقة عاطفية تطورت لعلاقة غير شرعية ورسم عليها الحب وأقنعها بإرسال رسالة لأسرتها تخبرهم فيها بعدم رغبتها في العودة ونيتها في إنهاء حياتها لتفاجأ الفتاة فيما بعد بأنه يقوم بخطبة شقيقتها، فتثور غاضبة وتهدده بفضح علاقتهما وكانت تلك بداية تفكيره في ارتكاب جريمته، حيث قفزت إلى ذهنه فكرة التخلص منها مرددًا: كانت هتعملي قلق وتفضحني وتبوظ جوازتي من أختها فقررت إنهاء حياتها.. خلصت عليها وعملتلها قبر في غرفة بالشقة ورحت كتبت كتابي على أختها بعد ما أقنعت أهلها إن البنت هربت مع مخرج عشان تشتغل في الإعلانات والتمثيل وهما صدقوا بسبب الرسالة اللي بعتتها ليهم قبل ما أخلص عليها بشهر.

وأضاف قائلا: فضلت كاتب كتابي على أختها شهور وخلال الشهور دي خلصت على صاحبي المهندس وكنت متجوز أصلًا وخلصت على مراتي فاطمة من غير ما هي تعرف اني اتجوزت عليها.

الضحية الرابعة

عاد المتهم ليتذكر الضحية الرابعة وخلال جلسة تحقيق تكررت فيها ذات المشاهد بإحضاره من الحجز وجلوسه أمام فريق البحث سرد حكايتها، بأنه عقب زيادة مطاردات أسرة صديقه المهندس وزوجته له وسؤاله المستمر حول مكانهما والشك فيه بأنه وراء اختفائهما، قرر التخلي عن هوية القذافي، وسافر إلى محافظة الإسكندرية مستغلاً حيازته لبطاقة صديقه الشخصية والتي تحصل عليها بعد إنهاء حياته، فقام بوضع صورته عليها بطريقة محترفة وعاش في الإسكندرية باسم رضا عبداللطيف، ففتح حضانة أطفال ومحل أدوات كهربائية بالأموال التي استولى عليها من صديقه، وخلال تلك الفترة تعرف على ضحيته الرابعة التي أوهمها أيضًا بالحب والزواج وحصل منها على مبلغ ٤٥ ألف جنيه ثمن شقة باعتها وعندما ماطلها في الزواج طالبته برد أموالها فأخبرها بالحضور إلي المخزن لاسترداد مالها في هيئة بضائع ولكنه عقد النية على التخلص منها حيث اعتبره الطريق السهل للتخلص من أي عقبات تواجهه.

توجهت إليه الفتاة وما أن انفرد بها داخل المخزن أطبق يديه علي رقبتها حتى فارقت الحياة ووضع جثمانها في قبر أعده مسبقا لإخفاء جريمته ثم أعاد الأرض لما كانت عليه ولم يلاحظ أحد جريمته أو يكشفها حتى اعترف هو بها.

واليوم وبعد مرور 8 سنوات على جرائمه أيدت محكمة النقض إعدام سفاح الجيزة شنقًا في جريمته بقتل ياسمين فتاة الإسكندرية.