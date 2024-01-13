السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عاطل لسرقته ذهب وعملات أجنبية من المساكن في الطالبية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل له معلومات جنائية تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق في الطالبية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل له معلومات جنائية تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق في الطالبية.

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم بحوزته (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية). اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.

أرشد عن باقي المسروقات (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - جهاز روتر) وبيعه (2 جهاز لاب توب ) لعميله سيء النية (مالك محل كمبيوتر) تم ضبطه وبحوزته الجهازين.

حُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

قاضي المعارضات حبس عاطل سرقة المساكن أسلوب التسلق الطالبية الجيزة

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