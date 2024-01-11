تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الهيروين فى عين شمس

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.