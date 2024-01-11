حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رءوس الماشية بالواحات البحرية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة رءوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية في الواحات البحرية.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن قيام 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رءوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة باستخدام سيارتين "ملاكى وربع نقل" أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتان.

وأضاف المتهمون بتصريفهم المسروقات لعميلهم سيئ النية تاجر ماشية، مقيم بمحافظة المنيا تم ضبطه وجميع المسروقات 14 رأس "ماشية وأغنام".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.