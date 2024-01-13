السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عصابة "السرقات المتنوعة" بأطفيح

حبس عصابة
حبس عصابة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصصوا فى السرقات المتنوعة (أسلاك، مواتير مياه، مساكن) في أطفيح 15 يوما.

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 3 عمال وتاجر خردة وعاطل تخصصوا فى السرقات المتنوعة (أسلاك، مواتير مياه، مساكن) مُتخذين من دائرة مركز شرطة أطفيح.

وبإجراء التحريات، أكدت أن المتهمين - لاثنين منهم معلومات جنائية- تخصصوا فى السرقات المتنوعة (أسلاك، مواتير مياه، مساكن) مُتخذين من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءات وضبطهم، أرشدوا عن المسروقات (كمية من الحديد تزن نحو 500 كجم - كانات حديدية تزن حوالى 150 كجم - كمية من الأسلاك النحاسية الخاصة بالكابلات الكهربائية المستولى عليها تزن حوالى 10 كجم - موتور مياه - كمية من العوازل البلاستيكية الخاصة بالأسلاك الكهربائية المستولى عليها).

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي السرقات المتنوعة أسلاك مواتير مياه

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