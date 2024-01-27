السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

يخوض الفنان أكرم حسني هذا العام السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل يحمل اسم “بابا جه”، وتشاركه في البطولة النسائية له الفنانة نسرين أمين، بمشاركة نخبة من نجوم الفن من بينهم الفنان محمود البزاوي، ليكون هذا المسلسل ضمن قائمة المسلسلات الكوميدية التي ستكون في الماراثون الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان2024.

وفي السطور التالية ننشر الصور الأولى من كواليس مسلسل “بابا جه” ضمن مسلسلات رمضان 2024، المكوّن من 15 حلقة، ويناقش قضية هامة جدًا تشغل الكثير من الآباء والأمهات وهي العلاقة بينهم وبين أولادهم خاصًة في سن المراهقة، وتحدث فيه الكثير من الأحداث المتصاعدة بشكل خفيف وكوميدي، ولم يستقر صنّاع العمل حتي الآن عن موعد عرضه في أول رمضان أم النصف الثاني منه.

مسلسل بابا جه من تأليف وائل حمدي  ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني وسماء إبراهيم ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم الشباب ويتكون العمل من 15 حلقة.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني ونسرين أمين

 مسلسل بابا جه

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل بابا جه سيكون هو البطولة الثانية المطلقة للفنان أكرم حسني، بعد نجاح مسلسله “مكتوب عليا” الذي خاض به السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاح كبير وقت عرضه، ولاقي تفاعل كبير من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي شاركه فيه البطولة كلٍ من عمرو عبد الجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي.

تفاصيل شخصية الفنان أكرم حسني ضمن أحداث مسلسل بابا جه 

ويلعب أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين، ويشهد العمل الدرامي الكثير من المواقف الكوميدية التي تدور حوّلها باقي أحداث المسلسل، الذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، والمسلسل هو التعاون الأول بين “أكرم حسني”، ونسرين امين ".

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه تفاصيل شخصية الفنان أكرم حسني ضمن أحداث مسلسل بابا جه أكرم حسني الفنان أكرم حسني بابا جه مسلسلات رمضان 2024

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