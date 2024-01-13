اليوم.. أكرم حسني يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضاني "بابا جه"

يبدأ الفنان أكرم حسني تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد “بابا جه” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلمت الدستور أن أولى مشاهد أكرم حسني في العمل ستجمع بينه وبين الفنانة نسرين أمين التي بدأت تصوير أولى مشاهدها أمس مع الفنانة سما إبراهيم.

وانطلق تصوير مسلسل “بابا جه” أمس الجمعة بالديكور الخاص بالفندق وذلك بمدينة الإنتاج الاعلامي ويستمر أبطال العمل في تصويره في نفس اللوكيشن لمدة أسبوع كامل تنتقل بعدها أسرة العمل لديكور اخر لاستكمال التصوير.

ويواصل مؤلف العمل وائل حمدي كتابة السيناريو حيث انتهى مؤخرا من كتابة نصف حلقات العمل فقط، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل ترشيح باقي أبطال العمل تباعا حيث من المنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

تفاصيل مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين امين ويتكون العمل من 15 حلقة.

ويلعب أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين، ويشهد العمل الدرامي الكثير من المواقف الكوميدية التي تدور حوّلها باقي أحداث المسلسل، الذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، والمسلسل هو التعاون الأول بين “أكرم حسني”، ونسرين امين ".

العميل صفر

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.