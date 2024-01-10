17 يناير.. طرح الإعلان الدعائي لفيلم "الملكة"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "الملكة"، من بطولة هالة صدقي وباسم سمرة وشيرين رضا البرومو الدعائي للفيلم.

وأظهر البرومو الدعائي للعمل تناول الفيلم للعبة كرة القدم النسائية، في ثاني أفلام الموسم عن لعبة كرة القدم بعد فيلم "الحريفة".

https://fb.watch/pu2qBWvIPO/?mibextid=UyTHkb

وقررت الشركة المنتجة لفيلم الملكة طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير الجاري.

وتنظم الشركة عرضًا خاصًا للعمل خلال أيام بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت أمس عدد من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل في إطار الحملة الترويجية له، وتصدر أبطال الفيلم جميعهم للبوست الرسمي له.

قصة فيلم الملكة بطولة هالة صدقي

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

أبطال فيلم الملكة هالة صدقي

فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

وينافس فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام التي تم طرحها خلال شهر يناير الجاري، ومنها فيلم الإسكندراني لأحمد العوضي وفيلم أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري وفيلم الحريفة من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكابتن أحمد حسام ميدو وفيلم أنا وابن خالتي من بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب وفيلم ليه تعيشها لوحدك لشريف منير وخالد الصاوي.