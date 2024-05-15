الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مكتبة أدوات مدرسية بالمقطم دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مكتبة أدوات مدرسية بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم عمل كردون أمني لإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق وامتداده للعقارات المجاورة.

تلقي بلاغ الحريق

كانت تلقت الحماية المدنية إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مكتبة أدوات مدرسية بمنطقة الهضبة الوسطي بالمقطم.

وعلى الفور تم الدفع بسارتين للإطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة علي حريق مكتبة ادوات مدرسية قسم شرطة المقطم كردون أمني النجدة بنشوب حريق داخل مكتبة

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