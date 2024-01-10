الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

نانسى عجرم أحدث المنضمين لفرقة AMICI فى فيلم "مقسوم"

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "مقسوم" انضمام النجمة نانسي عجرم لفريق عمل الفيلم من خلال غنائها للأغاني الدعائية للفيلم، والتي سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 يناير 2024. 

ويضم الفيلم عددًا من الأغنيات الأولى: تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وحاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل إيجابية ومشاهدات تجاوزت ٥ ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم 

"مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة،  تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

وتطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “مقسوم” العمل بدور العرض السينمائي في مصر يوم 18 يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات. 

وتستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة خلال النصف الثاني من يناير الجاري وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي 2024 والتي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر منها فيلم ليلة العيد ليسرا وفيلم عادل مش عادل لأحمد الفيشاوي وفيلم الملكة هالة صدقي.

نانسي عجرم النجمة نانسي عجرم نانسي عجرم مقسوم فيلم مقسوم فيلم مقسوم ليلى علوي وشيرين رضا

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