الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

"أبو نسب" يتصدر إيرادات الأسبوع بـ 9.4 مليون جنيه ويستمر في صدارة شباك التذاكر

أبو نسب
أبو نسب

تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام، إيرادات هذا الأسبوع بعد حصد إيرادات بلغت 9 ملايين و405 آلاف جنيه ليحافظ على صدارته للإيرادات اليومية للأسبوع الثالث على التوالى وذلك منذ طرحه يوم 21 ديسمبر الماضي.

واستمر فيلم "أبو نسب" فى صدارة إيرادات موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 حيث وصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 31 مليونًا و800 ألف جنيه حققها الفيلم في 3 أسابيع عرض، ومن المتوقع أن يستمر في حصد الإيرادات خلال الفترة المقبلة مع بدء إجازة نص السنة الأسبوع المقبل.

 

وأعلن الفنان محمد إمام طرح فيلمه السينمائي الجديد “أبو نسب” في سينمات سويسرا خلال الأيام المقبلة والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي المصرية والعربية.

 

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" صورة بوستر الفيلم مكتوب عليها:“فيلم أبو نسب يعرض قريبًا في سويسرا ”.

أبطال فيلم نسب


فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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